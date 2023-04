Otepää tervisekeskus sai uue hambaröntgeni.

Otepää Tervisekeskuse röntgenkabinetis on võimalik nüüd teostada ortopantomogrammi (OPTG) ehk 2D digitaalset panoraamröntgen ülesvõtet hammastest. Panoraamülesvõttel on näha kogu hammaskond, hammaste ülesehitus, ülemine ja alumine lõualuu.

Samuti on ülesvõttel näha ravi alustamiseks vajalik info - varem juureravitud hambad, võimalikud juurealused põletikud, tarkusehammaste asendid. Kolju külgülesvõte annab ortodondile hea ülevaate hammaste ja lõualuude omavahelisest suhtest.

Röntgen ülesvõtte teostamiseks on vajalik saatekiri arstilt – kas siis hambaarstilt, perearstilt või eriarstilt. Ühe ülesvõtte hind patsiendile on 20 eurot, välja arvatud juhtudel kui panoraamülesvõte on näidustatud hammaste ravis diagnoosi selgitamiseks, sellisel juhul kompenseerib pildi summa osaliselt haigekassa. 2D panoraamülesvõtet teostatakse vajadusel ka lastele.