VIDEOLUGU ⟩ Roma noored tõmmatakse kindlamalt Eesti koolivankrile

«Romad on üks omapärane rahvakild, kellel on väga huvitav ja natuke teistsugune kultuur kui meil teistel ja sellest tulenevalt vajavad roma noored oma huvitegevuses ja hariduses ka rohkem tuge ja eraldi olemise kohta,» ütles Integratsiooni sihtasutuse kultuurilise mitmekesisuse valdkonna juht Ave Härsing. «Sellest tulenevalt on riik ja kohalik omavalitsus aidanud romadele sellise koha Valga linnas leida.»