President andis Iraaki suunduvatele kaitseväelastele kaasa head sõnad

Riigipea rõhutas, et liitlastega koostöö välisoperatsioonidel on loonud kõrge usalduse ja lugupidamise Eesti kaitseväe vastu. „See lihtsustab otsustajatel Washingtonis, Londonis ning Pariisis oma sõdurite saatmist Eestisse. Ei ole kahtlustki, et peame sellist koostööd jätkama,“ ütles president Karis.

Riigipea sõnul on kiirus, millega liitlased on alates Venemaa rünnakust Ukrainale oma kohalolekut siin tugevdanud, paljuski Eesti kaitseväelaste teene, kes on osalenud rahvusvahelistel operatsioonidel. „Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja teised lähedased liitlased, kellega Eesti on aastakümneid koos operatsioonidel tegutsenud, seisavad täna siin, Eesti pinnal, koos meiega ja aitavad tagada meie iseseisvust,“ toonitas president.

Vabariigi President tänas kaitseväelaste pereliikmeid ja rõhutas, et pereliikmete toetus on väga oluline panus Eesti julgeolekusse ja riigikaitsesse. „Iga missioonile suunduva kaitseväelase kodune tagala panustab samamoodi missiooni õnnestumisse nagu kaitseväelase enda töö,“ ütles president Karis.

Riigipea sõnul panustab operatsioon Inherent Resolve liitlaste püüetesse ohjeldada terrorismi ning luua stabiilne julgeolekukeskkond. „On selge, et terrorismist, etnilistest ning usulistest pingetest tulenev ebastabiilsus Lähis-idas ei jäta Euroopat kunagi mõjutamata,“ lausus ta. „Iraagis operatsioonil osalemine on üks viis, kuidas Eesti saab anda oma panuse, et turvatunde puudumine ja ebakindlus tuleviku suhtes ei sunniks sealseid inimesi hulgaliselt oma eluga riskides kodudest pagema ning et terrorirühmitused ei saaks külvata hirmu ei Iraagis ega Euroopas,“ ütles riigipea. Samuti annab operatsioonil osalemine president Karise sõnul Eesti kaitseväelastele kogemusi, mida hiljem kasutada riigikaitse edendamisel.

„Kaitsevägi on osalenud välisoperatsioonidel juba alates aastast 1995 ja alati on Eesti sõdureid liitlaste poolt operatsioonidel tunnustatud ning nähtud neid professionaalsete ja kohusetundlikena. Täna oleme valmis siirduma välisoperatsioonile Iraaki hea väljaõppe ja teotahtelise tugeva üksusega ESTCOY-18, et seista oma liitlaste kõrval, toetades Ameerika Ühendriikide poolt juhitud operatsiooni rahu tagamiseks,“ ütles Iraaki suunduva Eesti kontingendi vanem major Martin Abram.