Poekett aitab tervislikku eluviisi edendada

«Uuringud kinnitavad, et kuni kolmandik Eesti lastest on ülekaalulised, mis on murettekitav. Seepärast suuname tähelepanu peamiselt tervislikule toitumisele. Väga ootame osalema lastega tegelevad asutusi, mõistagi aga ka kõiki teisi, kellel on loomingulisi mõtteid, kuidas nügida võimalikult suurt hulka inimesi teadlikumalt toituma,» selgitas Bats ja lisas, et nad alustavad kolmest maakonnast, kuid ei välistata ettevõtmise laiendamist üle-eestiliseks.