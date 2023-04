Päästeameti e-teenused koondusid uude portaali

«Riigiga suhtlus kolib aina enam virtuaalmaailma ja on väga oluline, et e-teenused oleksid kasutajatele mugavad. Seni olid kõik päästeameti e-teenused eraldi ja igaüks isemoodi, mistõttu oli nende leidmine ja kasutamine keeruline. Nüüd on kõik e-teenused mugavalt ja arusaadavalt ühes kohas,» rääkis ohutusjärelevalve osakonna juhataja Maret Rannala.

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) pääste- ja hädaabiteenuste osakonna juhataja Hipe Israel märkis, et esialgu on ohutusportaalis kaheksa teenust, kuid lähiajal lisandub veel neli.

«Nüüd muutub arendus SMITi vaates veelgi lihtsamaks. Seda suuresti seetõttu, et portaali baasteenused, selle arhitektuur ja kasutajaliidese komponendid on tulevasteks uuendusteks juba olemas. Edaspidi on uusi e-teenuseid lihtsam käivitada ning see vähendab aja- ja rahakulu.»