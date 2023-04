Lõuna-Eesti Postimees kirjutas 16. märtsil ilmunud loos «Otepää valla ettevõte sipleb rahalistes raskustes», et Otepää Veevärgil on tekkinud võlgnevused ning firma küsib omanikult ehk vallalt rahalist abi.

«Seoses 2022. majandusaasta kestel tekkinud järsu energiakandjate hinna tõusuga on Otepää Veevärk AS sattunud finantsraskustesse ning keeruliseks on muutunud arvete maksetähtaegne tasumine,» tunnistas ettevõtte juhatuse liige Jüri Teder märtsis vallavalitsusele saadetud kirjas. Ta esitas vallale taotluse 200 000 euro suuruse abi saamiseks.