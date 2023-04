Tõrva asus ühendkoolile võimekat juhti otsima

Tõrva gümnaasiumit viimased 34 aastat juhtinud Ivar Hanvere sellele kohale ei kandideeri, kuna mehe sõnul andis ta juba pikka aega tagasi sisse lahkumisavalduse ja kavatseb pensionile jääda. «Aeg on sealmaal. Praegune kool ei ole ka see, mis oli omal ajal – ütlen otse välja. Teine asi: praegu otsitakse direktorit sisuliselt neljale koolile. Seda ka ütlesin, et kui nii läheb, siis mina selline haridustalent ei ole, kes nelja kooli juhiks. Ma ei ütle, et see võimatu on, aga mina ennast nii võimekaks ei pea,» tõdes Hanvere.