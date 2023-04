Ansambli liikme Piret Tillo sõnutsi kutsuvad nad Veesaart isekeskis setopäraselt Annieks. «Mõlemad laulud on temast ja üksjagu ümber tehtud, sest seto laul kujunebki elu käigus.»

Veesaare liitumist leelokooriga meenutas Helgi Ost: «Umbes kuus-seitse aastat tagasi nägin ühes kaubanduskeskuses, et Anne tuleb mulle vastu. Täiesti spontaanselt astusin talle ligi ja ütlesin: «Tere, Anne! Kas tead, et oleme sugulased? Meie vanaemad olid õed.» Siis ütlesingi talle, et äkki ta tahab meie leelokoori leelotama tulla. Ja sellest ajast ongi Anne koos meiega leelotanud.»