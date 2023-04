Valga rehvifirma sai taas gaselliks

Reff OÜ tegevjuht Ivo Ukris lausus, et müük on iga aastaga aina paremaks läinud. «Meil on e-pood, mis kõige rohkem ostjaid juurde toob, ja lisaks sellele teenindame kliente üle Eesti, Skandinaavia ja mujal Euroopaski. Ampluaa on lai: sõiduautode rehvidest põllumajandustehnika omadeni välja,» märkis Ukris ja lisas, et nad pakuvad ka kullerteenust.