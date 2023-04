Sõjapõgenikke on Võrus ja Valgas keskmiselt rohkem

Alates Venemaa kallaletungist Ukrainale on Eestis elukoha registreerinud 32 000 inimest ning sõjapõgenikud moodustavad umbes 2,2 protsenti Eesti rahvastikust. Elukoha registreerinud sõjapõgenike jaotus omavalitsuste lõikes on küllaltki erinev: suurem osa ehk ligi kaks kolmandikku elab suuremates omavalitsustes ehk Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Kolm või enam protsenti rahvastikust moodustavad põgenikud üheteistkümnes omavalitsuses, samas kui 24 omavalitsuses jääb põgenike osakaal alla 1 protsendi rahvastikust.

“Maardu linn ja Jõhvi vald on suure elukoha registreerinud sõjapõgenike osakaaluga omavalitsused ja samas on seal keskmisest väiksem Eesti kodanike osakaal. See paraku tähendab ka suurt koormust, et toetada sõjapõgenike kohanemist ja Eesti ühiskonda lõimumist,” nentis Masso.