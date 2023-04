Ees ootavad maksutõusud

Tulumaksuvabastus tõuseb Kallase ütlusel 700 eurole ning kaob maksuküür. Perehüvitiste seaduses kaotatakse indekseerimine. «Läheme küll suurperede toetusi vähendama, aga anname tuge harvikhaigustega lastele ja üksikvanematele, kes vajavad päriselt abi. Kõik, kellel on lapsed, ei vaja ju abi,» lisas ta.

Esimene prioriteet on praeguse ja tulevase peaministri sõnutsi riikliku julgeoleku kindlustamine, mille nimel tõusevad kaitsekulud 3 protsendini sisemajanduse koguproduktist.

Eesti 200 esimees Lauri Hussar rõhutas, et koalitsionileppe mõju ulatub tunduvalt kaugemale kui neli aastat. «Leiame kõrghariduse jaoks lisaraha, tõstame heade õpetajate palka. Teeme Eesti korda,» toonitas ta.

Palgavaesuse prügikasti saatmist lubas sotsiaaldemokraatide esimees Lauri Läänemets. Kuna alampalk peaks tõusma 60 protsendini mediaanpalgast, vähendab see regionaalset ebavõrdsust. «Muu hulgas puudutab see hooldajatena ja teenindajatena töötavaid naisi, kes saavad valdavalt madalat palka. Aga majandusliku kindlustundega on otseses seoses laste sünd,» märkis ta.