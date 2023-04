Võru Helios alustas hooaega võidu ja publikurekordiga

Vaheajaks asusid võrulased Kert Sander Eeriku 20. minuti väravast 1:0 eduseisu. Kohe teise poolaja algul lõi meeskonna kapten Eduard Desjatski teise värava.

69. minutil vähendasid külalised vahet, aga vaid minut hiljem kasvatas Heliose meeskonnas debüüdi teinud 15-aastane Rico-Marten Vainu võõrustajate eduseisu taas kaheväravaliseks. Lõpptulemuse vormistas 84. minutil penalti realiseerinud Andre Väin.

Mängu oli vaatamas 135 inimest, mis on uus Barrus Arena publikurekord.

Võru Heliose meeskond koosneb tänavu ainult Võrumaalt pärit vutimeestest, kellest omakorda lõviosa moodustavad klubi oma noored kasvandikud.

Klubi tegevjuhi Jaanus Vislapuu sõnul on meeskonna tänavune eesmärk lõpetada liigatabelis kõrgemal eelmise aasta seitsmendast kohast. «Teine eesmärk, mis ehk isegi olulisem, on kasvatada peale noori mängijaid, et me suudaks esinduses ka edaspidi oma jõududega hakkama saada,» lisas ta.

Järgmise mängu peab Võru meeskond eeloleval laupäeval võõrsil Lasnamäe FC Ajaxiga. Koduväljakul mängitakse taas 22. aprillil, kui võõrustatakse FC Tallinna U21 rivistust.