Räpina muuseumi etteotsa asus soomlane

Viimased kaheksa aastat on ta töötanud ettevõtjana maastikukujunduse erialal. Pärit on ta Soomest ja Eestis on ta elanud 13 aastat, millest neli aastat Räpina vallas, teatas Räpina vallavalitsus kodulehel.

«Ajalugu ja arheoloogia on mind paelunud juba väiksest peale ning nüüd avanes mul võimalus töötada muuseumis ja osaleda Räpina turismivaldkonna arengus,» ütles Annika Mirjami Nurmi.

«Ootan huviga lähiaastaid, sest sel aastal algavad muuseumi ruumides renoveerimistööd ning pärast seda saame alustada uue ja suurema püsinäituse püstitamisega värsketesse ruumidesse,» lisas ta. «Loodan, et meil õnnestub luua huvitav ja kaasaegne muuseum, mis toob külastajaid lähedalt ja kaugelt.»