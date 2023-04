Sangaste raamatukogu laienes

Tagumises ruumis on nüüd lisaks raamaturiiulitele ka lauad, kus lugejad saavad istuda. Esimeses ruumis on mugav diivan.

«Tänases olukorras, kus omavalitsused on sunnitud raamatukogusid ja kultuuriasutusi koomale tõmbama, oleme Otepääl raamatukogu laiendanud. Raamatukogude roll on küll praegustes oludes muutumas, ent maal on vajalik, et säiliksid kooskäimise kohad,» sõnas Otepää vallavanem Jaanus Barkala. «Trükisõna on kultuuri järjepidevuse tagamisel oluline ja raamatukogude tähtsusest saadi aru juba Sumeri riigi ajal. Loodan, et Sangaste raamatukogu rõõmustab oma lugejaid ja külalisi veel pikka aega!»

Sangaste ja Keeni raamatukoguhoidja Heili Kalbri ütles, et ta on tänulik Otepää vallavalitsusele selle võimaluse eest. «Nüüd on hingamis- ja olemusruumi ning saab korraldada nii raamatuüritusi kui muid huvitegevusi,» lisas ta.

Sangaste raamatukogu ootab lugejaid esmaspäeviti kell 10-16 ning kolmapäeviti kell 10-18.