Veokid. Foto on illustreeriv, pildil olevad veoautod pole looga seotud.

Põlvamaa ettevõttes OÜ Herka Transport ilmsiks tulnud kaubaveoreeglite rikkumised ähvardasid ettevõtte hiljuti suisa litsentsita jätta. Ettevõtte juhi sõnul on kõik rikkumised toime pannud üks firmas töötav autojuht, kellega on tõsiselt räägitud ja ta teeb omalt poolt kõik, et selliseid asju enam ei juhtuks.