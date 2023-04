Muuseumikaart tagab aastase sissepääsu enam kui 100 muuseumi

Digitaalne muuseumikaart on QR-koodi ja ID-kaardi põhine ning maksab 59 eurot. Looduse hoidmiseks muuseumikaardil plastkaarti pole – muuseumikassas tuleb näidata oma digipiletit või kui see on maha ununenud, siis isikut tõendavat dokumenti. Muuseumikaardi eesmärk on koondada ühe pileti alla kokku Eesti muuseumite näitused ja üritused, et külastus oleks soodsam ja mugavam.