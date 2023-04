Korterelamute renoveerimistaotlusi esitati kõige enam Lõuna-Eestist

Kuigi enamik korterelamuid asub Harjumaal, polnud taotlemine sugugi Harjumaa- ja Tallinna-keskne, teatas EASi ja KredExi ühendasutus.

Linnade võrdluses esitati Tallinnast 12 taotlust, kuid kohe 11 taotlusega järgnes Paide ning 10 taotlusega Viljandi, Võru ja Pärnu. Maakondadest tuli kõige enam taotlusi Tartumaalt (30), järgnes Viljandimaa (29) ja Lääne-Virumaa (26).

Võrumaalt esitati kokku 15 taotlust. Põlvamaalt esitati 14 taotlust, s.h Põlva linnast 5. Valgamaalt esitati 6 taotlust, s.h Valga linnast mitte ühtegi.

EASi ja KredExi ühendasutuse eluaseme ja energiatõhususe osakonna juhi Triin Reinsalu hinnangul näitab üle-eestiline aktiivne taotlemine ka maakondlike arenduskeskuste head tööd, kuna arenduskeskused tutvustavad KredExi partneritena renoveerimise kasu ja võimalusi kohapeal.

EASi ja KredExi ühendasutuse eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu Kredex

Kokku esitati 212 taotlust mahus 104,7 miljonit eurot. «Taotluste pisut suurem vastuvõtt on tavapärane praktika, sest osa taotlusi ei pruugi vastata nõuetele ning on ka neid ühistuid, kes hiljem taotlusest loobuvad, kui ehitushankes pakutud hinnad ei vasta ootustele või võimalustele. Kui vooru eelarve peaks siiski ammenduma, on võimalik seda muuta või leida muid lahendusi, sest renoveerimistoetuste kogueelarve on 330 miljonit eurot,» rääkis Reinsalu.

Esimesed taotlused jõudsid süsteemi 27 minutit pärast taotlemisvooru avamist.

Keskmine taotletav toetuse summa oli 494 000 eurot ja keskmine tööde kogumaksumus 1,1 miljonit eurot. Esitatud taotlusi arvestades saab toetuse abil selle vooruga korda ligi 200 kortermaja üle Eesti.