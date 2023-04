Riigikogus moodustati Kagu-Eesti toetusrühm

«Meie eesmärk on edendada Kagu-Eesti kui terviku arengut ning leida lahendusi Kagu-Eesti muredele,» ütles Seeme. «Mul on hea meel, et nii palju erinevate kogemustega inimesi otsustas sellega liituda ja oma panuse anda.»

Toetusrühma aseesimeheks valiti Ester Karuse ja veel kuuluvad sinna Anti Haugas, Maido Ruusmann, Kristina Šmigun-Vähi, Andres Sutt, Liina Kersna, Vilja Toomast, Eerik-Niiles Kross, Anti Allas, Igor Taro, Ants Frosch, Andre Hanimägi, Jaanus Karilaid, Jaak Aab, Tanel Kiik, Ester Karuse, Rain Epler ja Aivar Sõerd.

Toetusrühmade kaudu saavad riigikogu liikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale ning toetada ja kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.