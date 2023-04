Politsei teenindussaalides looklevad pikad järjekorrad

«Asjaolu, et broneeringuajad broneerimissüsteemis kaovad nagu soojad saiad, annab kinnitust, et info dokumenditaotlemise võimaluste kohta on inimesteni jõudnud,» nentis Lõuna prefektuuri teenindustalituse juht Angela Kahar. «Oma aega väärtustades tehakse väga paljud toimingud iseteeninduses, broneerimissüsteemis aga broneeritakse sobilikke aegu nii dokumentide taotlemiseks kui ka kätte saamiseks.»