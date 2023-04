Lõkkepõletaja suutis kuuseokstega materdades kulupõlengu kustutada.

Päästjad selgitasid talle, et lõkke süütaja kohustus on tagada, et tuli ümbrusele ei leviks. Selleks tuleb lõkke ümbrus kuivanud taimestikust korralikult puhastada ja lõket hoolikalt valvata, teatas Lõuna päästekeskus.