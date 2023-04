Põlvamaad külastasid Kulikivka esindajad

Külalised märkisid, et piirkondadevaheline sõprus on olnud nende jaoks oluline kõik need aastad, kuid pärast 2022. aastal alanud sõja algust on eestlaste lähedus ja moraalne toetus olnud neile eriti oluline, teatas Räpina vallavalitsus. Ukrainlaste sõnul on olnud eestlaste toetust tunda alates esimesest päevast, mil Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse.

Lisaks ametlikule külaskäigu põhjusele oli tegemist ka tänuvisiidiga, et avaldada tänu kõigile põlvamaalastele, kes neile sel keerulisel ajal toeks on olnud.