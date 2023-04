Eesti Pagar ühineb Võru pagaritoodete tootjaga Cristella VT

Maral Invest, millele kuulub AS Eesti Pagar, on sõlminud lepingu Dragad OÜ-ga, millele kuulub sügavkülmutatud pagari- ja kondiitritoodete tootmisele spetsialiseerunud Cristella VT OÜ, eesmärgiga ettevõtted ühendada.

Ühendav ettevõtja on Maral, millel iseseisev majandustegevus puudub, kuid mille valitseva mõju all on Eesti Pagar, mis tegeleb laia ringi pagari- ja kondiitritoodete tootmise ning müügiga peamiselt Eestis. Maralile kuulub ka Lätis registreeritud ja tegutsev AS Latvijas Maiznieks, mis tegeleb samadel tegevusaladel kui Eesti Pagar, kuid keskendub Läti turule. Samuti kuulub ettevõttele UAB Lietuvos Kepėjas, mis keskendub Leedu turule.