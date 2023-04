Äsja vallavolikogu esimeheks valitud ja tänavu ka Riigikokku pääsenud Maido Ruusmann tänas volinikke usalduse ja tehtud töö eest ning tunnustas ametisse valitud vallavanemat. «Helen on abivallavanemana näidanud üles töökust, nutikust ja tahet Tõrva valla asjade ees seismisel. Ta on suure tahtejõuga inimene, kes sobib valda juhtima. Sest see pole mitte ainult töö, vaid ka missioon ja elustiil, loomulikult, kui teha seda südamega,» sõnas Ruusmann.