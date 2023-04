Kõik kolm masinat, mille taastamine ettevõtjal ja Rõuge vallavolikogu esimehel Mati Kuklasel mullu lõppes, on maailma mastaabis väga haruldased. Näiteks limusiini ZIL-115 toodeti NSV Liidus vaid 106 eksemplari. Säilinud on neist Kuklase teada umbes kümme. Seadus oli toona selline, et kui auto läbisõit jõudis 100 000 kilomeetrini, läks masin lammutamisele. Mõni üksik siiski pääses. Tema garaažis olev auto pärineb aastast 1979 ja sõidutas esmalt kaitseminister Dmitri Ustinovit.