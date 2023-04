Noored jagasid etenduses eelmiste põlvede tarkusi

Äramärkimist väärib ka kavaleht, mis nägi välja nagu vana hea pildialbum, kus igast etenduses osalejast oli foto. Samuti sai muu hulgas lugeda vastuseid küsimustele, kas noorus ikka on hukas ja mis on vanaduse väärtus.

Lavastaja Romet Piller oli andnud juba sügisel noortele ülesande teha ette antud küsimuste abil intervjuu oma eakate lähedaste ja tuttavatega, et saadud lugudest draamatekst kokku kirjutada. On tore, et praeguses kiiresti muutuvas ajas leiavad tänapäeva noored aega ka vanadelt midagi õppida ja eelmiste põlvede tarkusi edasi jagada. Vahva, et oma igapäevaelu kõrvalt leitakse aega suhtlemiseks ja näitlemisega tegelemiseks.

Kui on entusiastlik eestvedaja, nagu seda on Romet Piller, on hakkajad näitlejahinged Marta Purga, Laura Lõoväli, Kärt Karu, Hanna-Liisa Starke, Karl Arkadi Kõvask, Kert Glaser, Ruben Rahnu, Marilin Hindre, Adriana Orlov, Arabella Kruuse ning kokkuhoidev abiliste meeskond, siis ei maksa karta, et noored on hukas. Publik aplodeeris püsti seistes – see oli lavastaja sõnul temale esmakordne ja eriline.