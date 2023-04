Pea kõik Lõuna-Eesti turismiinfopunktid on kinni pandud

Valga turismiinfokeskus, mis tegutses raekojas, on nüüd suletud.

Pea kõik Lõuna-Eesti turismiinfopunktid on pidanud viimaste aastate jooksul oma uksed sulgema. Nüüd koondub nende tegevus Lõuna-Eesti turismiklastri alla, mille eesmärk on huviline suunata infot saama hoopis kohalikest ettevõtetest – näiteks hotellist, kohvikust või muuseumist. Lõuna-Eesti kolme maakonna peale on füüsiliselt avatud veel ainult Otepää turismi­infopunkt.