Mõjukamad kuriteod saavad edaspidi uurimisel eelise

«Lõuna-Eesti vaates on see kõige tähtsam asi lähisuhte vägivald, kus meil on eesmärk võimalikult palju ära uurida 30 päevaga,» rääkis politsei- ja piirivalveameti (PPA) Lõuna prefekt Vallo Koppel. «Kui seal kõrval on politseijaoskonnas midagi muud ees, siis see peab ootama.»