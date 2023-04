Keskealised on uuringu järgi noortest füüsiliselt aktiivsemad

Uuringust selgus ka, et 61 protsenti Eesti inimestest motiveerib end liigutama füüsiline rahulolu ja 60 protsenti emotsionaalne rahulolu. Pooli vastanuist motiveeris hea välimuse saamine või säilitamine. Kui muidu on Baltikumi-ülesed näitajad üsna sarnased Eestiga, siis välimuse osas ilmneb, et mõlemad lõunanaabrid peavad seda oluliselt vähem tähtsaks kui meie kaasmaalased. Nimelt oli Lätis sama näitaja 42 ja Leedus 36 protsenti.

Rimi vastutustundliku ettevõtluse juht Katrin Bats märkis, et tervislik eluviis on terviklik süsteem, kus mängivad rolli nii toit, liikumine kui ka suhtlemine lähedastega. Füüsilise ja vaimse heaolu uuringu kohaselt peab ligi kolmandik eestlastest oma füüsilist ja vaimset heaolu pigem keskpäraseks. Seda hinnangut põhjustavad peamiselt stress, terviseprobleemid, madal energiatase ja rahaasjad. Kolmest Balti riigist on igapäevaelu heaolutunne kõrgeim leedukatel ehk 55 protsenti. Järgnevad eestlased 49 ja lätlased 39 protsendiga. Eestis on rahulolu kõige kõrgem 55–65-aastaste seas ehk 55 protsendil. 42 protsendiga on kõige madalam rahulolu aga 18–24-aastaste noorte hulgas. Stressitase on kõrgeim kuni 34-aastaste eestimaalaste seas.