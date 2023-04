Põlva- ja Võrumaa lugejad laenutavad enim raamatuid

Põlva-, Hiiu- ja Võrumaal registreeriti aastas ligikaudu 14 laenutust ühe elaniku kohta. Keskmine ehk seitse raamatut aastas on mõnevõrra madalam kümne aasta tagusest tulemusest. Nii laenutati 2013. aastal keskmiselt 8,2 raamatut inimese kohta. Väiksem laenutuste koguarv kõneleb nii alternatiivsete meelelahutusvõimaluste kasvust kui ka kahanevast elanikearvust.»

«Võrdlust kümne aasta taguste andmetega mõjutavad ka vahepeal toimunud haldusreformist tulnud muudatused,» sõnas Olonen. «Arvestades kõigi täiendavate vabaaja veetmise võimalustega, mida kümme aastat tagasi sellises mahus veel ei olnud, on hea tõdeda, et keskmine raamatute laenutuste arv Eestis kokku on siiski püsinud viimase kümne aasta sees 7–8 raamatu ringis.»