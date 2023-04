Võrus harjutatakse kriisideks valmisolekut ja evakuatsiooni

Ühisõppusele on kaasatud suur hulk erinevaid osapooli, et kontrollida ja harjutada nende valmisolekut ning reageerimis- ja koostöövõimet kriisiolukordade lahendamisel. Õppuse käigus harjutatakse kuidas tulla edukalt toime oma elanike kaitsmisega ja abi pakkumisega ohuolukordades.

«Õppusel osaleb kümmekond asutust ja ettevõtet, lisaks vabatahtlikud ja evakueeritavad – kokku on õppusele kaasatud ca 200 inimest,» ütles Võru abilinnapea Raul Tohv.

«Õppuse korraldamise eesmärk on saada kindlus, et elutähtsad teenused (kaugküte, vesi ja teede läbipääsetavus) on toimepidevad. Seekordsel õppusel viime läbi evakuatsiooni ja testime evakuatsioonipaikade valmisolekut, katsetame kasutuses olevat hädaolukorra tehnikat nagu näiteks sidevahendid, generaatorid,» kirjeldas Tohv.