TAI võtab sel aastal luubi alla linnapuukide leviku

Linnade rohelise keskkonna parendamine toetab inimeste heaolu. Samas pakuvad linnade rohealad soodsaid elutingimusi nii puukidele kui ka närilistele, kelle jaoks on linnas piisavalt toitumisvõimalusi ning vähem looduslikke vaenlasi kui metsas. Kokkupuute tõenäosus puukidega on linnakeskkonnas suur.

Kuidas käib puugikorje teadusuuringu jaoks, selgitab TAI nakkushaiguste uuringute osakonna juhataja Julia Geller: „Selleks, et taimestikult puuke koguda, kasutame puugilippe ehk puuvarrele kinnitatud heledavärvilise kanga tükke. Puugikorjel lohistame puugilipuga mõned korrad mööda väljavalitud haljasala pinda ning siis kontrollime, kas ja kui palju puuke lipule kinnitus. Seetõttu on ka puugilipu värv tavaliselt valge, et puugid paremini silma jääks. Kõik lipule kogunenud puugid korjame hoolikalt pintsettidega üles ning sulgeme turvaliselt katseklaasi, et laborisse uuringule transportida. Igal katseklaasil on kirjas ka aeg ja koht, kust puugid leidsime.“