Kooli- ja lasteaiapered pistavad näpud mulda

Hulk koole ja lasteaedu üle Eesti on nõuks võtnud rajada õppeaed, kus lapsed saaksid aiasaadusi kasvatada. Mõnes neist on juba aiake olemas, kuid ootab nüüd täiendust ja laiendust. Teisal hakkavad taimed sirguma aknalaudadel kastides. Kokku on Eestis selliseid haridusasutusi 40.