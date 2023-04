Swedbank sulgeb Põlva kontori

«Meie panga Põlva esindus on viimast päeva avatud 26. mail. Paari aastaga on klientide voog kontoris vähenenud üle kolme korra,» põhjendas Swedbanki kontorivõrgu juht Brita Kuldkepp.

Ta lisas, et külastajate vähenemine on mõistetav, sest digitaalseid lahendusi on pidevalt lisandunud ning kliendid eelistavad oma pangaasju ajada interneti- või mobiilipangas. «Ka arvelduskontot saab avada interneti teel. Samuti on võimalik saada lisaks telefonikonsultatsioonile ka videonõustamist ning kodulaenu või liisingut saab võtta täielikult digikanaleid kasutades,» lausus Kuldkepp.