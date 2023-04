Kauksi Ülle: võrokeste kongress vaatab tulevikku

Võro kongressi Hindämäärämise eelnõu on sisult enda määramine põlisrahvana Eesti Vabariigi koosseisus. Vastupidiselt levitatavatele hirmujuttudele võrokeste ühinemisest Seto Kuningriigi, Pihkva rajooni või Aluksne novadsiga on kõik eelnõud kindlalt köidetud Eesti Vabariigiga. Aga me oleme rahvas oma keele, maailmanägemise ja territooriumiga ning meil on sellele kõigele sisuliselt õigus ka konstitutsiooni järgi.