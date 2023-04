«Transpordiameti Valga kontor on ainult esmaspäeval ja neljapäeval lahti. Tegelikult oli eelmisel nädalal niimoodi, et kell kümme võtsin järjekorranumbri ja kella kaheteistkümneks tehingut tehtud ei saanud. Läksin ära,» märkis Valga elanik.

Ta lisas, et tahtis transpordiametisse minna sõiduki registreerimiseelsesse kontrolli. «Seda ei saa netis teha. Elame küll internetiajastul, aga ometi järjekord on ukse taga. Seal on ainult üks teenindaja ja kontor vaid kaks päeva nädalas lahti.»