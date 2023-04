RMK pistab Lõuna-Eestis mulda 4,6 miljonit istikut

«RMK paneb uue metsa kasvama kokku 9700 hektaril. Lisaks jätame 1500 hektarit raiesmikke looduse uuendada. Just neis paigus, kus on soodsad tingimused, et ala uueneb sobilike puuliikidega ise,» märkis RMK metsakasvatustalituse juhataja Toomas Väät.

Istutustööde igapäevase korraldamisega tegeleb 31 RMK metsakasvatajat, istutamiseks on käed löödud 146 erineva töövõtjaga, samuti istutavad metsa RMK raietöölised. «Kuna istutada tuleb suhteliselt lühikese aja jooksul, on kevadel metsas sellega ametis ligi 1700 inimest,» lisas Toomas Väät.

Lisaks «kondiaurule» on riigimetsa istutamas ka kuus masinat, mille abil pannakse kasvama ligi miljon taime. Peamiselt istutab masin märgadel ja keerulise pinnasega lankidel, kus käsitsitööd on raskendatud teha. Masin teeb ühe võttega mätta ja istutab kohe ka taime mättasse.

Tänavu metsastab RMK ka 260 hektarit alasid, kus varem ei ole metsa kasvanud. Need on väheväärtuslikud põllumaad ja põõsastikud, mille puhul on analüüsitud, et kõige mõistlikum on neil aladel kasvatada metsa.