Tartu Rattaralli jätkab lainestartide, kolme distantsi ning Peipsikandi radadega

Eelmisel aastal olid põhilised muudatused uus stardipaik, sõitu ohutumaks muutvad lainestardid, uued rajad, 27 km distantsi lisandumine ning kuulumine pikamaasarja Gran Fondo. „Need olid väga mastaapsed uuendused, mis õnneks võeti osalejate poolt väga positiivselt vastu ning tagasiside oli meeldivalt toetav. Seega jätkame samamoodi,“ selgitab Tartu Rattaralli peakorraldaja Indrek Kelk.

Tema sõnul toodi tagasiside puhul välja, et lainestardid andsid võimaluse sõita koos nendega, kellega tempo klappis ning sellevõrra oli ka oluliselt vähem õnnetusi. Esimest aastat korraldatud 27 km distants oli samuti menukas – kokku oli 241 osalejat, kes olid peamiselt noored. „See annab hea hüppelaua lastesõitudelt põhisõitudele üle minemiseks.“

Kelgu sõnul kiideti ka uusi radu ja ratturid, kes juba aastaid osalenud on, ootasidki juba midagi uut. „Peipsikandi teedele tegelikult paljud niisama sõitma ei satu. Seal on väga ilus ja palju põnevat, mida avastada,“ ütleb ta.

Kui eelmisel aastal oli rattaralli üheks suureks muudatuseks kuulumine rahvusvahelisse UCI Gran Fondo sarja, siis ka praegu ollakse sarja täieõiguslikud liikmed, kuid kas see on nii ka rattaralli toimumise ajal, on paraku veel lahtine.

„Eelmisel aastal toetas sarjas olemist ja liikmemaksu tasumist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS). Kandideerisime kohe pärast rattarallit uuesti Gran Fondo sarja, saime positiivse vastuse ning lootsime saada samast meetmest tuge ka selleks aastaks. Paraku pole antud toetusmeede senimaani avanenud, oma vahenditest nii suurt lisakulu katta on ebareaalne ja alternatiivset rahastust, et tasuda 30 000 eurot sarja liikmemaksu, ei ole samuti veel leidnud. Sarja kuulumine aga võimaldab järk-järgult kasvatada taas just välismaa ratturite osakaalu ja kasvatada turismitulu, mis on koroona kriisi tõttu kukkunud nii rattarallil kui ka kogu riigis. Samuti annaks sarja kuulumine kohalikele rattaharrastajatele lisamotivatsiooni Gran Fondo MM-ile pääsemise näol,“ selgitab Kelk.

Ta lisas, et lootus ei ole veel kadunud ja täiendavat rahastust on püütud leida veel mitmetest allikatest ning praegu oodatakse vastuseid.

„Kindlasti teavitame oma osalejaid esimesel võimalusel, kuid on kindel, et 42. Tartu Rattaralli toimub, kavas on kolm distantsi, lainestardid ja rajad jäävad samaks,“ tõdeb ta.

Tartu Rattarallil saab valida 128, 60 ning 27 km vahel. Lisaks kuuluvad programmi lastesõidud, mis on tuntud kui maailma suurima lastele mõeldud rattaüritusena.