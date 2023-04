Valgamaa õpilasfirma pretendeerib kõrgele tiitlile

Lüllemäe põhikooli minifirma Lambine valmistab puujuurtest lampe, mille valmistamisel on kasutatud mitmetuhande aasta vanuseid kohalikust rabast pärit puujuurikaid. Iga lamp on isikupärane ja kordumatu.

"Lampide valmistamisel oleme võimalikult palju püüdnud arvestada Karula looduse disainiga ning seda parimal viisil väärindada. Mitmetuhane aasta vanused puujuurikad on pärit kohalikust Kandsi rabast ning lampide alusteks olevad puuhalud Pikkjärve äärsetest metsadest. Oma toote unikaalsusesse oleme uskunud algusest peale, seda on kinnitanud meile ka klientide positiivne tagasiside erinevatel laatadel, kus mitmel korral oleme läbi müünud kogu oma valmistoodangu. Meie lambid sobivad inimestele, kes hindavad looduse ürgset ajalugu ja omapära," märgib ühismeedias Janika Jurs.

Võistlusel osalemiseks on osalejatel vaja läbida kolm etappi: esitada aruanne minifirma tegevuste ja finantstulemuste kohta, esineda publikule ja žüriile ning osaleda stendivoorus ehk laadal, kus hinnatakse minifirmade meeskonnatööd, müügioskust ja toote või teenuse kvaliteeti.

„Stendivoor annab noortele hea müügikogemuse ning paneb neid nii meeskonnatöö kui eneseväljenduse osas proovile. Samuti on see hea võimalus oma tootele või teenusele laialdasema tuntuse kogumiseks, sest seal on kõigil huvilistel võimalik õpilaste toodetega ja lahendustega lähemalt tutvuda,“ märkis Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor.