Vana politseimaja ootab uut omanikku

Hoone asub aadressil Võõpsu mnt 16. «Objekt oli müügis juba eelmisel aastal ja sellega tegeleb meie maaklerteenuse lepinguline partner Pindi Kinnisvara,» selgitas Riigi Kinnisavara ASi kommunikatsioonijuht Annely Jõgeva. Tema sõnul on ostuhuvilisi olnud, kuid tehingut ei ole veel broneeritud. 314,5 ruutmeetri suurune hoone on müügis hinnaga 85 000 eurot ja krundi suurus on 2080 ruutmeetrit.