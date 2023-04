Kolme maakonna ansamblid lasid Räpinas laulul kõlada

Eriti tõstis Räpina kultuurijuht esile Valga noorteansambli Kungla esinemist. «Nende tegutsemine on hea näide sellest, et kooliajal koos laulmine ühendab ka ülikoolis õppijad, kes leiavad ikka aja, et kodulinnas kokku saada ning esinemistel käia. Neid oli jälgida ja kuulata hea meel ainuüksi selle tõttu, et vokaalansamblis osalemine on endiselt au sees ka noorte hulgas.»