Trepikoja lilleaed võib majaelanikud ohtu seada

Kokku on viiekorruselise kortermaja trepikojas lehetoimetusega ühendust võtnud elaniku sõnutsi lillepotte lausa üle 60, mis kõik jagatud korruste vahel asuvatele aknalaudadele. «Meil on täitsa kasvuhoone õhk sees, sest neid lilli väetatakse. Need on tõesti suured ja ulatuvad poole aknani,» kirjeldas kortermaja elanik. Aknalaudade ettegi on asetatud kõrgeid lillepotialused, mis liikumisruumi ahendavad. «Ja kui tuleb ohuolukord, milleks peab ju alati valmis olema, on häda majas, sest kõik lillepotid on meil jalus.»