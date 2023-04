Maarius Suviste: lastega perede lollitamine

Nimetatud toetused on ühiskonnas laineid löönud mitu kuud. Nagu ka minister on osutanud, on riivata saanud ühe- ja kahelapseliste vanemate õiglustunne. Tema sõnul toetused üksi sündimust ei tõsta ning «me peame seadma eesmärgiks laste- ja peresõbraliku keskkonna loomise laiemalt».

Meeldetuletuseks: ka reformierakondlased ja sotsiaaldemokraadid, kes praegu samuti võimul, olid need, kes nimetatud toetuste suurendamise poolt eelmise aasta lõpus olid. Nii et kõigest mõni kuu tagasi olid nad kardinaalselt teisel arvamusel. Millest see kõneleb? Et võimul püsimiseks on kõik vahendid lubatud? Ka lastega perede lollitamine?