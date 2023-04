Kevadine ring ümber hoone

Ennetavad tööd

Lumi ja jää kipuvad kõige rohkem kahjustama räästapiirkonda ja vihmaveesüsteeme. Deformeerunud või koguni alla kukkunud vihmaveerennid, purunenud liitekohad rennide ja torude vahel, lahtised või alla kukkunud katusekivid on levinud kevaditi ilmnevad probleemid. Seejuures pole väga oluline, kas vihmaveesüsteemid on kaks või kakskümmend aastat vanad, talvised koormused mõjutavad kõiki ühtemoodi ja kahjustused võivad tekkida hoolimata vanusest.

Parandustööde käigus on olemasolevat lahendust võimalik ka tugevdada, et järgmisel kevadel oleks lootust uuest remondist pääseda. Rihtida saab renni kõrgust katuse suhtes, lisada juurde renni kandureid ja kinnitada renn kandurite külge tugevamalt. Samuti aitab jää tekkimist talvel vältida pööningu põranda või katuslae hoolikas lisasoojustamine. Mõnele katuseosale on mõistlik lisada lumetõkked.

Kevadiste parandustööde käigus tuleb vihmaveerennid sinna kogunenud sodist puhastada, purunenud osad asendada, liited remontida, rihtida kalded paika nii, et vesi voolaks vihmaveetorude suunas ja vajadusel täiendada kinnitusi. Samuti tuleb vajadusel pikendada vihmaveetorude süliteid nii, et need lõpeksid kuni 10 cm kõrgusel maapinnast või sademeveelehtrist sillutises.

Tihti tehakse siin viga juba paigaldades, kuid seda viga on mõistlik korrigeerida. Selliste töödega saab tagada selle, et vihmavesi jõuab katuselt kiirelt ja leketeta maapinnani või sadeveekanalisatsiooni, ilma et vett tilguks või pritsiks fassaadile ja soklipiirkonnale.