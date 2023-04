Miks ei või Egiptusest õuna või Gruusiast juustu kaasa tuua?

PTA piirikontrolli osakonna juhataja Regina Pihlaka sõnutsi teadis enamik küsitluses osalenuid, et väljastpoolt Euroopa Liitu tohib Eestisse tuua nii küpsiseid kui šokolaadi, küll kaheldi tees, kuigi teedki võib enda otstarbeks reisilt kaasa tuua. «Paljud tooksid näiteks Gruusiast kaasa ka juustu, kuid see ei ole lubatud,» sõnab Pihlakas. «Ka mett võib kaasa tuua (kuni kaks kilo), kuid seda teadsid vähesed.»

Väljastpoolt ELi Eestisse reisides ei tohi pagasis leiduda näiteks vorsti, sinki, lihakonserve, juustu, pekki ega pelmeene. Isegi pagari- ja pastatoodete puhul tuleb jälgida, et need ei sisaldaks liha; piima või muna võivad sellised tooted sisaldada, kuid sellisel juhul peavad tooted olema toatemperatuuril säilitatavad. Erand kehtib Fääri saartele ja Gröönimaale, kust tohib liha- ja piimatooteid riiki tuua isiklikuks tarbimiseks kuni kümme kilogrammi inimese kohta.

Pihlaka sõnutsi on see seotud toiduohutuse ja taudide leviku vähendamisega, sest loomsete toodetega võib tahtmatult kaasa tuua loomadele ja inimestele ohtlike haiguste tekitajaid.

Küsimuse puhul, milliseid puuvilju on lubatud kolmandatest riikidest koju tuua fütosanitaarsertifikaadita, ajas segadusse sõna «fütosanitaarsertifikaat». Olgu öeldud, et fütosanitaarsertifikaat on dokument, mis tõendab taimetervise nõuetekohasust ehk seda, et taim või taimne saadus on taimehaigustest ja -kahjuritest vaba.