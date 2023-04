Saatses alustas tööd automaatne piiripunkt

Idapiiril paiknevas Saatse piiripunktis, mida kasvutavad valdavalt kohalikud elanikud, on piiriületuste hulk aastatega oluliselt langenud. Kümne aasta eest ületas Saatse kaudu piiri paarkümmend inimest päevas, tänaseks on piiriületajate arv mitmel põhjusel vähenenud ning hetkel ületavad piiri mõned inimesed päevas, teatas PPA.

Kuna kohalik kogukond soovis, et piiripunkt jätkaks tööd ka tulevikus, otsustas PPA selle töö automatiseerida, mis tähendab, et piirivalvurid ei pea seal edaspidi pidevalt kohal viibima.

«Automaatse piirikontrolli saavad läbida Eesti kodanikud ja meie juures elavad välismaalased, kellel on olemas ka biomeetriline pass,» rääkis PPA piirihaldusbüroo juht Eve Kalmus. «Tänu sellele saavad piirivalvurid valvata piiri, samal ajal, kui tehnoloogia teeb ära töö, mida on võimalik automatiseerida. Kui on aga vaja kohale tulla, teeb seda lähim piirivalvepatrull.»

Saatse piiripunkt. Foto: PPA

Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler Veiko Kommusaar märkis, et automaatne piirikontroll on tulevikku vaatav ning siseministeerium otsib ja aitab pidevalt välja töötada lahendusi, mis lubavad teatud töid suures osas arvutitele usaldada. «Loomulikult ei tähenda see, et Saatses jääb piirikontroll täiesti tehnika korraldada. Inimfaktor jääb protsesse eemalt läbi kaamerate jälgima ja juhendama, vajadusel on võimalik kiiresti sekkuda,» rääkis ta.

Kommusaar lisas, et automaatne piirikontroll ehk nn ABC-lahendus ei ole mõeldud teenindama ainult piiripunkte, kus piiri ületab mõni üksik inimene päevas. «Tallinna lennujaamas ja Narva piiripunktis töötavad nad väga edukalt ja on end igati õigustanud,» sõnas ta.

Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) peadirektori asetäitja äriteenuste valdkonnas Marti Lung märkis, et tegemist on kõige kaasaegsema Eesti piiripunktiga. «Lisaks sellele on see esimene iseteeninduslik ja mehitamata piiripunkti Schengeni piiril Euroopas. SMITi 15 tegutsemisaasta jooksul on see kindlasti üks kõrgtehnoloogilisemaid ja tulevikku vaatavamaid arendusi, mida on koostöös PPAga tehtud,» ütles ta.

Piiripunktis olevate ABC väravatega muutub Lungi sõnul piiriületus mugavamaks ja seejuures säilitades turvalisuse, sest ka edaspidi omatakse piiripunktis toimuvast täielik ülevaade.