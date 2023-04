Algab registreerimine mootorrattaeksamitele

E-teeninduses peaksid end sõidueksamile registreerima need juhikandidaadid, kellel eelmisel aastal eksam tegemata jäi ja kes autokooliga enam aktiivselt ei suhtle. E-teeninduses on saadaval ajad mootorratta sõidueksamiteks Transpordiameti Tallinna, Tartu, Pärnu ja Jõhvi büroodes. Need, kellel on samal ajal A-kategooria juhtimisõiguse taotlemisega pooleli ka mõne muu kategooria juhtimisõiguse taotlemine, ei saa eksamiaega e-teeninduses registreerida ning neil tuleb pöörduda Transpordiameti teenindusbüroosse.