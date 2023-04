August Gailiti novelliauhinna pälvis Katariina Libe.

Kahe aasta tagant väljaantav auhind määratakse kõige gailitlikuma novelli eest, mis kahel eelneval aastal ilmunud. Viieliikmelise žürii osaks on lugeda läbi väljapakutud teosed ja kaaluda, milline neist oleks August Gailiti auhinna vääriline. Kui vahepeal on rõhutud ka näiteks teoste fantaasiarikkusele, mis on võrreldav Gailiti raamatuga “Toomas Nipernaadi” ehk märgati seiklushimulisi ja romantilised tegelasi, maalilist kujutamislaadi või lüürilist alatooni, siis seekord vaadati Gailiti loomingule laiemalt.