VIDEOLUGU ⟩ Võru testis täiuslikku tormi

«Stsenaariumis on kõik hullud asjad koos: märg lumi varakevadel, kui inimestel on [autodel] suverehvid, meil on väga tugev torm, meil on langenud puud teel, teed ei ole sõidetavad, elekter kaob ära, vesi kaob ära ja küttega tekivad probleemid,» rääkis õppuse mängujuht Marius Kupper. «Ühendstaap peab leidma lahenduse, et inimestel oleks tagatud esmased vajadused, et inimesed ei satuks hätta, et inimestel oleksid kõik vajalikud juhised käes ja inimesed oskaksid käituda.»