Kahtlane droon avastati 19. aprilli hommikul. Pihkva uudisteagentuuri teatel rakendati lennujaamas viivitamatult meetmed võimalike ohtude ennetamiseks, kuid nende iseloomu ei täpsustatud. Teada on, et lennujaama ei suletud.

Nüüdseks on selgunud, et drooni avastasid lennuvälja hooldustöötajad. Väljaande Baza andmeil kutsuti kiiresti kohale OMONi tehnikaspetsialistid, kes tegid kindlaks, et õhumasin ei olnud lõhkeseadmega varustatud. Samas olevat väljaande andmeil tegemist drooniga, mis on võimeline lõhkematerjali kandma.