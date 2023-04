Tõrvakast Eesti meister võistleb uue võimsa autoga

Tõrva gümnaasiumi abiturient Maiko Tamm sõidab tänavu võistlusautoga Ford Fiesta RX, mis kuulus varem USA motosportlasele Ken Blockile. Autot hooldab Tamme lätlasest mentor ja tiimipealik Ivo Traubergs koos oma meeskonnaga.

Noore krossisõitja sõnul vajab rohkem kui 700-hobujõuline nelikveoline võidusõiduauto veel harjumist, kuid üks on juba kindel: see on hea auto, stabiilne, kiire reaktsiooniga ja lihtne juhtida.

«Ka Ivo ütles, et selle autoga on nüüd poole lihtsam sõita kui eelmisega. Kümme korda parem kui Evo,» lausus Tamm, kes varem sõitis Mitsubishi Lancer Evo VIIIga. «Kui Ford Fiestat esimest korda proovisin ja masinast välja tulin, vaatasin oma käsi – need värisesid. Adrenaliin oli nii laes! Vägev auto!»

Maiko Tamme sõnul sai võidusõiduauto ostetud Soomest, kuhu see omakorda oli jõudnud USAst. «Eelmisel aastal tekkis võimalus soetada uus auto, millega saame tulevikku vaadata ja teha karjääris samm edasi,» märkis ta. Plaan on jõuda kaugemale kui võistelda ainult Eestis ja Baltikumis.

Tõrvaka peamine siht on sel hooajal pööratud RallyX Nordic võistlussarjale, mis koosneb kaheksast etapist. Kaks esimest osavõistlust sõidetakse sel nädalavahetusel Taanis.

Maiko Tamm peab plaani tänavu osaleda ka vähemalt ühel Euroopa meistrivõistluste etapil.